البيت الأبيض يحتضن احتفالاً خاصاً بعيد نوروز

شفق نيوز/ تلقى المخرج الكوردي العالمي بهمن قوبادي دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن إلى البيت الأبيض، للمشاركة في احتفال خاص بعيد نوروز يوم الثلاثاء، 21 آذار / مارس.

ويحتفل أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بعيد نوروز، هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكوردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في التقويم الميلادي.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، بالإضافة إلى مشاهير من دول مرتبطة بالاحتفال بأعياد نوروز.

ويعد قوبادي من أبرز المخرجين السينمائيين، ولد عام 1969 في بلدة بانة في كوردستان إيران، درس السينما في طهران وأنجز عدداً من الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة قبل أن يتحول إلى الأفلام الطويلة.

يعتبر قوبادي أفضل من جاء لخلافة المخرج الكوردي الكبير يلماز غوناي. نال جوائز عالمية في مجال الإخراج السينمائي وشارك في العديد من المهرجانات العالمية أهمها مهرجان كان.