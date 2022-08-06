البيت الأبيض يجدد تأكيده لدعم حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، يوم السبت، التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة إقليم كوردستان.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة في حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير البيشمركة شورش إسماعيل اجتمع اليوم، بمنسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في البيت الأبيض بريت ماكغورك في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحثا أهمية توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة.

واكد الجانبان، بحسب البيان، على الالتزام بالعلاقات بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان واستمرار دعم امريكا لحكومة الاقليم.