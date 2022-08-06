سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيت الأبيض يجدد تأكيده لدعم حكومة إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-06T18:48:25+0000
البيت الأبيض يجدد تأكيده لدعم حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في البيت الأبيض، بريت ماكغورك، يوم السبت، التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة إقليم كوردستان.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة في حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير البيشمركة شورش إسماعيل اجتمع اليوم، بمنسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في البيت الأبيض بريت ماكغورك في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحثا أهمية توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة.

واكد الجانبان، بحسب البيان، على الالتزام بالعلاقات بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان واستمرار دعم امريكا لحكومة الاقليم.

related

قرار جديد يخص المتقاعدين من البيشمركة

Date: 2019-11-14 16:34:13
قرار جديد يخص المتقاعدين من البيشمركة

وزارة البيشمركة: حزب العمال يسعى لزعزعة الأمن في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-06 16:03:53
وزارة البيشمركة: حزب العمال يسعى لزعزعة الأمن في إقليم كوردستان

بعد تعليق تدريباتها .. البيشمركة تنخرط في مهمة قتال كورونا

Date: 2020-03-08 12:25:13
بعد تعليق تدريباتها .. البيشمركة تنخرط في مهمة قتال كورونا

وزارة البيشمركة: لا توجد لدينا قوات خارج اقليم كوردستان

Date: 2020-04-16 11:49:27
وزارة البيشمركة: لا توجد لدينا قوات خارج اقليم كوردستان

وزارة البيشمركة تتباحث حول المحاكم العسكرية

Date: 2021-01-17 10:57:56
وزارة البيشمركة تتباحث حول المحاكم العسكرية

وفد من البيشمركة يزور بغداد لحسم ملف الانتشار بالمتنازع عليها

Date: 2020-08-25 09:19:55
وفد من البيشمركة يزور بغداد لحسم ملف الانتشار بالمتنازع عليها

حكومة اقليم كوردستان تحدد سقفا زمنيا لتنفيذ الإصلاح في وزارة البيشمركة

Date: 2020-07-12 14:23:24
حكومة اقليم كوردستان تحدد سقفا زمنيا لتنفيذ الإصلاح في وزارة البيشمركة

واشنطن تؤكد رغبتها بتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان كـ"حليف مهم" في المنطقة

Date: 2021-05-05 12:33:10
واشنطن تؤكد رغبتها بتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان كـ"حليف مهم" في المنطقة