"البياض الساحر" يغطي مرتفعات منطقة زيني ورتي في أربيل (صور)

شفق نيوز/ تلونت مرتفعات وجبال منطقة زيني ورتي ضمن محافظة أربيل، باللون الأبيض من موجة الثلوج التي ضربت المنطقة والعديد من مناطق كوردستان، بمنظر خلاب.

وصورت الدائرة الإعلامية للمحافظة منظر البياض الساحر تتوسطه الأشجار بمشهد للطبيعة الجميلة للمنطقة التي تشهد درجات حرارة منخفضة مع توقعات بأن تزداد انخفاضاً في الأيام المقبلة.

وكان قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، قد شهد يوم الثلاثاء الماضي، تساقط كميات كبيرة من الثلوج مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتكتسي المدينة التي تتربع على قمة الجبال بالبياض.

ولم يقتصر تساقط الثلوج على العمادية فقط بل عموم مدن دهوك كمعبر سرزير الحدودي في ناحية كاني ماسي، بالإضافة إلى مجمع سيارتيكا، وجبل كارة، وكذلك ناحية زاويتة القريبة من مدينة دهوك.

من جهتها، أصدرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، بياناً أفادت فيه بأن الساعات المقبلة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة في مختلف مناطق الإقليم، كما توقعت المديرية استمرار تساقط الأمطار والثلوج في عدة مناطق.