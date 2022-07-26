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البلديات الكوردستانية تخصص 164 مليون دينار لمواجهة شح المياه في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-26T16:32:42+0000
البلديات الكوردستانية تخصص 164 مليون دينار لمواجهة شح المياه في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تخصيص اكثر من 164 مليون دينار لشراء المستلزمات والمواد الاحتياطية لابار مدينة اربيل.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف مواجهة شح المياه وتحسين سير عملية انتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب في مدينة اربيل قررت الوزارة صرف مبلغ مقداره 164 مليوناً و525 ألف دينار لمديرية ماء ومجاري اربيل.

وأضاف ان القرار اكد على ان المبلغ هو من ضمن نسبة 17%؜ من ايرادات مديرية ماء ومجاري اربيل والهدف منه شراء 21 مضخة "ستنلس ستيل" لابار اربيل وشراء كابلات وتوصيلات حرارية لقسم صيانة الابار في المديرية وسيتم صرفه وفقا للقوانين والتعليمات.

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