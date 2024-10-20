البعثة الأمريكية تشارك في مراقبة انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ شارك متطوعون من البعثة الدبلوماسيّة الأمريكية المتواجدة في العراق، يوم الأحد في مراقبة انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وكتبت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، في تدوينة لها على منصة إكس: "سيتواجد متطوعون من البعثة الأمريكية في العراق في مراكز الاقتراع في إقليم كوردستان العراق، برفقة خبراء دوليين في شؤون الانتخابات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأخرى، وذلك لمراقبة سير العملية الانتخابية اليوم".

وانطلقت في إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة بعد انتهاء الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والامنية أول أمس الجمعة.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الساعة السابعة صباحا أبواب 1622 مركزا للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578 ناخباً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول أمس الجمعة أن 97 بالمئة من الناخبين في الاقتراع الخاص من أصل 215,960 عنصرا في قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي قد أدلوا بأصواتهم، مؤكدة أن عملية الاقتراع الخاص جرت بانسيابية عالية ودون خروقات تُذكر.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).