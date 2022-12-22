البطاطا تنتعش في كرميان وترجيحات بإنتاج وتسويق الاف الاطنان

شفق نيوز/ اكدت وحدة كرميان في اقليم كوردستان، يوم الخميس، انتعاش زراعة البطاطا للموسم الخريفي، مرجحة انتاج الاف الاطنان وتسويقها الى المحافظات.

وقالت مديرة زراعة كرميان شادية حسين لوكالة شفق نيوز، إن موسم انتاج البطاطا الخريفي رغم تناقصه عن الموسم الصيفي سجل انتعاشا بالإنتاج وترجيحات بتسويق الاف الاطنان الى المحافظات.

وبينت حسين أن المساحات المزروعة بمحصول البطاطا بلغت 650 دونما مع تخصيص طن من بذور تقاوى البطاطا لكل دونم وربع من المساحات المزروعة، مشيرة إلى أن كل طن من تقاوي البذور ينتج 8 أطنان من محصول البطاطا.

وأضافت، أن اعتماد الري الحديث بسبب نقص الايرادات المائية أسهم بانتعاش زراعة البطاطا بوفرة انتاجية جيدة، لافتة إلى تصدير كميات كبيرة من المحصول الى المحافظات الاخرى.