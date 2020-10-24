البرلمان العراقي يُنهي قراءة أولى لقانون إبادة الايزيديين

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، القراءة الأولى بمشروع قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، أن البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون "الإبادة الجماعية للإيزيديين"، المقترح من قبل اللجنة القانونية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة، بشكل مشترك.

وتعرض الإيزيديون إلى إبادة جماعية من قبل تنظيم داعش الإرهابي الذي اجتاح الموصل ومن ثم قضاء سنجار مقعل اللإيزيديين في العام 2014.

وعقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية ذات الرقم (12) في وقت سابق من اليوم، بحضور 170 نائبا ورئاسة محمد الحلبوسي.