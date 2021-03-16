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البرلمان العراقي يُلزم الحكومة بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-16T18:28:49+0000
البرلمان العراقي يُلزم الحكومة بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الثلاثاء، على إلزام الحكومة الاتحادية بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة جديدة.

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "مجلس النواب صوت بالإجماع على إلزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبجة محافظة".

ويأتي هذا التصويت في الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل نظام صدام حسين، حيث لقي 5 آلاف شخص مصرعهم معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى إصابة 10 آلاف آخرين جراء استنشاق الغازات السامة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت إعلان حلبجة محافظة رابعة في إقليم كوردستان والـ19 في العراق في كانون الأول 2018، إلا أن بغداد لم تصادق على جعلها محافظة رسميا لغاية الآن.

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