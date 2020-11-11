البرلمان العراقي ينهي مناقشة قانون الناجيات الايزيديات

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي يوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون خاص بحقوق الناجيات الايزيديات من قبضة داعش.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

ومن المنتظر أن يستكمل البرلمان في الجلسات المقبلة مناقشة وقراءة مشروع القانون تمهيدا لإقراره.

ويعول على المشروع لتأمين حقوق للناجيات الايزيديات تمكنهن من إعادة الاندماج بالمجتمع بعد المعاناة الرهيبة التي عايشوها إبان اختطافهن من قبل داعش.

ونفذ داعش جرائم إبادة جماعية بحق أبناء الديانة الايزيدية، عندما اجتاح قضاء سنجار غرب الموصل، مركز نينوى شمالي العراق في الثالث من أغسطس/ آب عام 2014.

فقد أقدم التنظيم على قتل الرجال وكبار السن ودفنهم في مقابر جماعية، واختطف نحو 6 آلاف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء والفتيات اللواتي جعل التنظيم منهن سبايا للاستعباد الجنسي.

ووفق مكتب إنقاذ المختطفات والمختطفين الإيزيديين في إقليم كوردستان، فأن العدد الكلي للمختطفين والمختطفات الذين لم يتم تحريرهم حتى الآن يبلغ 2887 من بينهم 1308 أنثى، و1579 من الذكور.