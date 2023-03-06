البرلمان العراقي يستذكر مناسبات آذار الكوردية بمعرض صوري

شفق نيوز/ أقيم في باحة مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، معرضاً صورياً استذكاراً لمناسبات شهر آذار الكوردية.

ورفعت في المعرض صوراً للزعيم الكوردي الراحل الملا مصطفى بارزاني احتفاء بذكرى ولادته التي تصادف في الرابع عشر من شهر آذار.

كذلك تم وضع صور توثق الانتفاضة الكوردية ضد نظام صدام حسين في آذار 1991.

ويُعد شهر آذار/ مارس من كل عام شهراً حافلاً بالعطل الرسمية في إقليم كوردستان العراق حيث يُعطل فيه الدوام لعدة أيام بشكل متفرق.

ووفقا للتقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، سيكون السبت 5 - 3 - 2022 عطلة رسمية لإحياء ذكرى انتفاضة الشعب الكوردي في العام 1991، وفي يوم 11 من الشهر ذاته سيكون عطلة ايضا بمناسبة اتفاقية آذار العام 1970 .

وكذلك في يوم الاثنين 14 من شهر آذار ستكون عطلة ايضا بمناسبة ميلاد الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى البارزاني.

وسيكون يوم الأثنين والثلاثاء والأربعاء بتواريخ 20 و21، و22 من شهر آذار الجاري عطلة بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية.