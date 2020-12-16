البرلمان العراقي يحدد شرطاً "وحيداً" لحل مشكلات بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ بناء على طلب من نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، زار الوفد التفاوضي الكوردستاني الرفيع، مساء الاربعاء، مجلس النواب العراقي واجتمع مع رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء اللجان المعنية.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع ورد لوكالة شفق نيوز، ان طالباني أوضح مضمون الاجتماع وقال ان حكومة الاقليم ملتزمة بقانون تعويض العجز المالي ومستعدة لتنفيذ ما يترتب عليها وفقا لهذا القانون، مشددا على انه بالمقابل طالب ان يكون مجلس النواب مساعدا لتنفيذ القانون وتوفير الحقوق والاستحقاقات المالية لاقليم كوردستان.

واضاف البيان انه بعد تصريحات طالباني قدم الحاضرون في الاجتماع آراءهم وملاحظاتهم بشأن المفاوضات بين الاقليم وبغداد.

واشار البيان الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن من جهته ان المجلس يدعم ايجاد حل جذري للمشكلات بين اربيل وبغداد، مضيفا ان الحل يكمن في التزام حكومتي الاقليم والاتحادية بنصوص القوانين.