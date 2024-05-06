"البرق" ينهي حياة عاملين ويصيب سائق سيارة في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بمصرع شخصين وإصابة ثالث جراء صاعقة رعدية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادثاً وقع في مديرية المرور بأربيل حيث ضربت صاعقة رعدية سائق سيارة أجرة أمام المديرية، ما تسبب بإصابة السائق بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف المصدر، أن "عاملين عرب لقيا مصرعهما جراء صاعقة برق في قرية قورش أوغلو قرب قضاء ديبغا على طريق مخمور في أربيل، أثناء عملهما في حقل إنتاج زراعي".