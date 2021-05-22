سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرق يشعل حريقاً في أحد فنادق السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-22T18:32:49+0000
البرق يشعل حريقاً في أحد فنادق السليمانية

شفق نيوز/ نشب حريق في احد فنادق مدينة السليمانية باقليم كوردستان بسبب البرق، يوم السبت، وهرعت على اثره فرق الاطفاء واستطاعت السيطرة على النيران من دون حصول خسائر في الارواح. 

وافاد مدير مركز إسعاف السليمانية سامان نادر في تصريح لوكالة شفق نيوز بان الحريق اندلع في تمام الساعة ٦ مساء بسبب البرق وتسبب بحرق الطابق الأخير في فندق ناسا في شارع الملك محمود.

واضاف نادر ان الحريق خلف خسائر مادية بالفندق وحالة اختناق احد الاشخاص وتم علاجه بالفور، لافتا الى ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق من خسائر في الارواح.

related

اندلاع حريق في جبل "كويزه" المطل على السليمانية

Date: 2019-06-01 23:03:18
اندلاع حريق في جبل "كويزه" المطل على السليمانية

ثلاث اصابات طفيفة بحادث حريق في قسم داخلي لمعهد للبنات في السليمانية

Date: 2020-02-08 22:27:46
ثلاث اصابات طفيفة بحادث حريق في قسم داخلي لمعهد للبنات في السليمانية

صور .. وفاة اربعة اشخاص حرقا بحادث مروع على طريق منتجع سياحي بالسليمانية

Date: 2020-08-28 09:42:26
صور .. وفاة اربعة اشخاص حرقا بحادث مروع على طريق منتجع سياحي بالسليمانية

اندلاع حريق في جبل مطل على مدينة السليمانية

Date: 2019-07-20 21:12:18
اندلاع حريق في جبل مطل على مدينة السليمانية

اندلاع حريق وسط السليمانية

Date: 2019-09-26 16:08:10
اندلاع حريق وسط السليمانية

صور .. حريق "كبير" يلتهم 300 دونم في السليمانية

Date: 2021-05-22 11:22:50
صور .. حريق "كبير" يلتهم 300 دونم في السليمانية

حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية

Date: 2019-10-03 08:19:08
حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية

اندلاع حريق في علوة للخضار قرب السليمانية

Date: 2019-06-04 10:50:35
اندلاع حريق في علوة للخضار قرب السليمانية