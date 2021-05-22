البرق يشعل حريقاً في أحد فنادق السليمانية

شفق نيوز/ نشب حريق في احد فنادق مدينة السليمانية باقليم كوردستان بسبب البرق، يوم السبت، وهرعت على اثره فرق الاطفاء واستطاعت السيطرة على النيران من دون حصول خسائر في الارواح.

وافاد مدير مركز إسعاف السليمانية سامان نادر في تصريح لوكالة شفق نيوز بان الحريق اندلع في تمام الساعة ٦ مساء بسبب البرق وتسبب بحرق الطابق الأخير في فندق ناسا في شارع الملك محمود.

واضاف نادر ان الحريق خلف خسائر مادية بالفندق وحالة اختناق احد الاشخاص وتم علاجه بالفور، لافتا الى ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق من خسائر في الارواح.