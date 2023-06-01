البرزنجي يؤكد تسجيل حالتي وفاة بالحُمى النزفية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي، يوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة بوباء الحُمى النزفية في الإقليم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين صباح اليوم على هامش افتتاح مستشفى خاص بالأطفال في مدينة أربيل.

وقال البرزنجي، "للأسف يوم أمس سجلنا حالة وفاة ثانية في إقليم كوردستان جراء الإصابة بالحُمى النزفية"، مؤكداً أن الوزارة قلقة من حالتي الوفاة المسجلة.

ونوه إلى زيادة أعداد الإصابات، والوفيات بالوباء في مناطق وسط وجنوب العراق مما أدى إلى ظهور المرض في الإقليم الذي كان يخلو منه منذ فترة طويلة.

وأضاف البرزنجي أن حالة الوفاة الأولى تم تسجيلها في إدارة منطقة سوران المستقلة، والثانية داخل مدينة أربيل، مبينا أن الحالتين لها إتصال مباشر بالحيوانات الأولى من خلال تربيتها، والثانية عبر الجزارة.

كما أشار الوزير إلى التنسيق بين وزارة الصحة مع وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم للوقاية من هذا الوباء، داعيا المواطنين إلى شراء اللحوم ومنتجاتها من الأماكن المجازة والرسمية.

وشدد على ضرورة ذبح المواشي في الأماكن الرسمية المخصصة لذلك وليس في الطرقات مع ضرورة التأكد من الحالة الصحية للذبيحة.

وكانت مديرية صحة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق قد أعلنت، أمس الأربعاء، وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً إثر إصابته بوباء الحمى النزفية.

و قررت حكومة الإقليم، الشهر الماضي، تخصيص مبلغ مالي يصل إلى قرابة 3 مليارات دينار لمواجهة وباء الحمى النزفية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.