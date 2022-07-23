سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرزنجي يفصح عن الوضع الصحي لجرحى القصف التركي الراقدين بمستشفيات كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-23T15:43:20+0000
البرزنجي يفصح عن الوضع الصحي لجرحى القصف التركي الراقدين بمستشفيات كوردستان

شفق نيوز/ ذكر وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم السبت، أن 7 جرحى من بين المصابين جراء القصف المدفعي التركي على منتجع "برخ" السياحي ما يزالون يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج، معلنا في الوقت ذاته نقل أربعة جرحى من الإقليم إلى العاصمة بغداد بعد تماثلهم للشفاء.

وقال في تصريح صحفي أدلى به اليوم، إن الوضع الصحي جيدة جيد لغاية الآن، مبينا اصابتهم مختلفة بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

وأوضح أن 7 جرحى ما زلوا يرقدون في مستشفيات الإقليم لتلقي العلاج من بينهم ثلاثة تحت العناية المركزة، مردفا بالقول أن هؤلاء الجرحى خضعوا لتدخلات جراحية كبرى بسبب إصاباتهم التي تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.

الوزير تابع بالقول إن "هؤلاء الجرحى عند تماثلهم للشفاء سيتم إخراجهم من المستشفى ونقلهم الى العاصمة بغداد".

وقصفت مدفعية الجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح يوم الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.

related

انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى بينهم شرطيون

Date: 2021-10-01 07:28:18
انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى بينهم شرطيون

هزتان ارضيتان تضربان منطقة باقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوة احداهما

Date: 2019-08-05 07:21:45
هزتان ارضيتان تضربان منطقة باقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوة احداهما

كوردستان تدعو بغداد إلى إيقاف الضغوطات "غير العادلة" على المستثمرين الدوليين في النفط والغاز

Date: 2022-06-29 17:35:27
كوردستان تدعو بغداد إلى إيقاف الضغوطات "غير العادلة" على المستثمرين الدوليين في النفط والغاز

الغضبان يدعو اقليم كوردستان للالتزام بتسليم 250 الف برميل يوميا من النفط

Date: 2019-09-11 12:41:24
الغضبان يدعو اقليم كوردستان للالتزام بتسليم 250 الف برميل يوميا من النفط

خمس وفيات و361 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-11 10:11:29
خمس وفيات و361 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

الادعاء العام في كوردستان يوجه طلبا لبغداد بقضية "شيلان" ويصنف الجريمة

Date: 2020-09-17 12:15:56
الادعاء العام في كوردستان يوجه طلبا لبغداد بقضية "شيلان" ويصنف الجريمة

انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

Date: 2019-09-21 08:03:49
انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

حكومة إقليم كوردستان توجّه بتخصيص ميزانية للانتخابات البرلمانية

Date: 2022-02-27 08:23:05
حكومة إقليم كوردستان توجّه بتخصيص ميزانية للانتخابات البرلمانية