البرزنجي يفصح عن الوضع الصحي لجرحى القصف التركي الراقدين بمستشفيات كوردستان

شفق نيوز/ ذكر وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم السبت، أن 7 جرحى من بين المصابين جراء القصف المدفعي التركي على منتجع "برخ" السياحي ما يزالون يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج، معلنا في الوقت ذاته نقل أربعة جرحى من الإقليم إلى العاصمة بغداد بعد تماثلهم للشفاء.

وقال في تصريح صحفي أدلى به اليوم، إن الوضع الصحي جيدة جيد لغاية الآن، مبينا اصابتهم مختلفة بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

وأوضح أن 7 جرحى ما زلوا يرقدون في مستشفيات الإقليم لتلقي العلاج من بينهم ثلاثة تحت العناية المركزة، مردفا بالقول أن هؤلاء الجرحى خضعوا لتدخلات جراحية كبرى بسبب إصاباتهم التي تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.

الوزير تابع بالقول إن "هؤلاء الجرحى عند تماثلهم للشفاء سيتم إخراجهم من المستشفى ونقلهم الى العاصمة بغداد".

وقصفت مدفعية الجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح يوم الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.