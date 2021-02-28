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البرزنجي: وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان غداً وننتظر العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-28T10:27:52+0000
البرزنجي: وصول أول وجبة من لقاح كورونا إلى إقليم كوردستان غداً وننتظر العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الأحد وصول أول وجبة من لقاح فيروس كورونا من الصين إلى الإقليم غدا الأثنين.

وقال البرزنجي في تصريح أدلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مساء غد الأثنين ستصل اللقاحات من الصين إلى الإقليم"، موضحا أن هذه الوجبة تضم 5000 جرعة من اللقاح ألف منها ستكون من حصة القنصلية الصينية في أربيل لأن لديهم موظفين يريدون تطعيهم.

وأوضح أن الجرعات الباقية ستكون من نصيب موظفي الصحة، مشيرا إلى أنه ننتظر وصول اللقاح إلى العراق ومن ضمنه حصة الإقليم.

تتمة..

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