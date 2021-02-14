البرزنجي: حركة التنقل مستمرة بين إقليم كوردستان ومدن العراق لذا يجب الحذر

شفق نيوز/ شدد وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الأحد على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية، وأخذ الحيطة والحذر في ظل استمرار حركة التنقل بين محافظات الاقليم وباقي مدن العراق التي تشهد عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت أمس السبت 13 شباط الجاري فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن يكون الحظر شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد، ابتداء من 18 شباط الجاري.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مع وفد من منظمة الـ"UN" في مقر الوزارة في أربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من ثلاثة ملايين دولار تم تأمينها من قبل الأمم المتحدة للإقليم".

وأردف بالقول إن "زيارة اليوم جاءت لتؤكد استمرار المنظمة في دعمنا وأخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة كورونا أو أية أمراض أخرى"، مؤكدا أن المنظمة عبرت عن استعدادها لعقد اجتماع آخر لبحث الوضع الصحي في كوردستان".

وزاد الوزير قائلا "لانريد أن تكون إعادة فتح المدارس سببا في انتشار الفيروس ولكن حتى لو تلاحظون في أوربا والعراق أيضا ارتفعت نسبة الإصابات"، مشدداً على "هناك حركة تنقل بين الإقليم والمدن الأخرى العراقية فلهذا يجب اخذ الحيطة والحذر".

وأكد أنه "لغاية الآن المواطنون لا يلتزمون بالإجراءات والتدابير الوقائية"، مبينا أن "احتواء الفيروس لا يمكن أن يتم فقط بإجراءات الحكومة وانما يجب ان يتعاون المواطنون أيضاً".

تتمة..