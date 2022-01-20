سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرد الشديد ينهي حياة إيراني في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T17:25:35+0000
البرد الشديد ينهي حياة إيراني في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت دائرة طوارئ السلمانية، يوم الخميس، عن مصرع شخص داخل منزله بسبب شدة البرد.

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية لوكالة شفق نيوز، "وصلتنا معلومات بوفاة مواطن داخل منزله في حي رزكاري، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى هناك، فبعد الدخول للمنزل اتضح فقدان حياة شخص يدعى (علي مرادي أن) جراء برودة الأجواء داخل المنزل.

واضاف علي مرادي يحمل الجنسية الإيرانية له من العمر 45 عاماً، يعمل حمالاً، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ سلمت الجثة للطب العدلي.

وتواجه عدة مدن، بالأخص السليمانية، لموجة برد وثلوج شديدة، وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق ما دون 19- مئوية.

related

اغتيال اعلامي في السليمانية

Date: 2019-10-16 22:16:50
اغتيال اعلامي في السليمانية

سبع وفيات في السليمانية بسبب كورونا

Date: 2020-06-29 16:18:39
سبع وفيات في السليمانية بسبب كورونا

تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-01 23:43:18
تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

حكومة كوردستان تجتمع مع مجالس المحافظات والسليمانية تقدم مقترحات

Date: 2019-11-10 11:55:08
حكومة كوردستان تجتمع مع مجالس المحافظات والسليمانية تقدم مقترحات

محافظ السلیمانیة يوجه نداءً للأحزاب الكوردية

Date: 2020-09-14 09:41:52
محافظ السلیمانیة يوجه نداءً للأحزاب الكوردية

السليمانية.. انسيابية عالية بعملية التصويت الخاص والمقترعون يأملون التغيير

Date: 2021-10-08 05:44:16
السليمانية.. انسيابية عالية بعملية التصويت الخاص والمقترعون يأملون التغيير

كوادر صحية في السليمانية تعلن إضرابًا مفتوحا لتأخر صرف رواتبها

Date: 2020-06-13 11:40:52
كوادر صحية في السليمانية تعلن إضرابًا مفتوحا لتأخر صرف رواتبها

تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

Date: 2021-12-17 09:46:38
تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات