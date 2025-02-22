البرد الشديد يعطل دوام المدارس بقضاء وناحيتين كوردستانيتين

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية قضاء "بينجوين" التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد في المدارس بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وبحسب بيان للقائممقامية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن تعطيل الدوام يشمل جميع المدارس الواقعة ضمن حدود ناحيتي (گرماك) و(نالباريز)، بالإضافة إلى مركز قضاء (بينجوين).

كما أوضحت السلطات المحلية، أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع مديرية تربية القضاء، بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية.