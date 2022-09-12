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البدء بتوزيع النفط الابيض على السكان في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-12T11:47:58+0000
البدء بتوزيع النفط الابيض على السكان في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، البدء بتوزيع النفط الابيض على المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم ان "وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد وجه بضرورة البدء بتوزيع النفط الابيض على المواطنين".

واضاف البيان ان" الوزارة ستبدأ في بداية الشهر تشرين الاول بتوزيع النفط وستكون البداية من المناطق الجبلية الباردة".

وتشهد أسعار النفط الأبيض، خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظاً في محافظات إقليم كوردستان.

وقال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة البرلمانية طالبت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، بالاجتماع لمناقشة آلية توزيع النفط والسيطرة على الأسعار".

بدوره، أوضح حكيم شيخاني، الذي يعمل بائعا للنفط في أربيل، خلال حديثه للوكالة، أن "سعر برميل النفط الأبيض العام الماضي، كان 130 ألف دينار، لكنه ارتفع إلى 265 ألف دينار خلال العام الحالي، أي انه ارتفع إلى الضعف".

وتشير الإحصائيات الرسمية، لوزارة الثروات الطبيعية، إلى أن إقليم كوردستان، يحتاج إلى 238 مليون لتر من النفط الأبيض، لتوزيعه على السكان.

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