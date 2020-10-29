البحر يبتلع أسرة كوردية إيرانية حاولت الهجرة إلى بريطانيا

شفق نيوز/ لقي أربعة اشخاص كورد إيرانيين من أسرة واحدة، مصرعهم غرقاً أثناء محاولتهم عبور القنال الإنكليزية، للوصول إلى بريطانيا، وفقا لصحيفة الغارديان.

وبحسب المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان، غرق رسول إيران نجاد وزوجته شيفا محمد بناهي، وكلاهما 35 عامًا، واثنان من أطفالهما، أنيتا، 9 أعوام، وأرمين، ستة أعوام، أثناء محاولتهما الوصول إلى بريطانيا بالقارب.

وأشارت المنظمة أن مصير الطفل الثالث أرتين، البالغ من العمر 15 شهرًا، غير معروف، على الرغم من أن المسؤولين الفرنسيين قالوا إنه من المحتمل أيضًا وفاة طفل رضيع عندما غرقت السفينة.

وقال خليل، شقيق الأب، إن أخيه وأسرته عبروا من إيران إلى تركيا خلال الصيف قبل أن ينتقلوا إلى فرنسا، مشيراً إلى أن شقيقه كان عاملا منخفض الأجر في مدينة سردشت الإيرانية، بينما كانت زوجته عاطلة عن العمل، وكانوا يسعون للهروب من الضائقة الاقتصادية.

وذكر ممثل من المنظمة الكوردية، أن الأسرة حاولت دخول المملكة المتحدة بالقطار مرتين لكنها فشلت في المرتين، ولذلك قررت أن تدفع لمهرب ليأخذهم عن طريق البحر.

يذكر أن الكورد الإيرانيون، الذين يشكلون حوالي 10٪ من سكان البلاد، يواجهون تمييزًا كبيرًا في السكن والتوظيف بالإضافة إلى القمع السياسي، وفقًا لمراقبي حقوق الإنسان.



