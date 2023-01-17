البارتي يعلن عن اجتماع مع اليكيتي لحل المشاكل: الانتخابات ستجرى هذا العام

شفق نيوز/ أكد مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، اليوم الثلاثاء، أن حل الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يتم إلا من خلال عقد الاجتماعات والحوار بين الجانبين.

وقال ميراني في تصريحات متلفزة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن حزبه سيعقد اجتماعا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وليست هناك مشكلة بين الجانبين، موضحا أنهما سيجتمعان ويتفقان على كل شيء.

وبشأن اجراء انتخابات برلمان كوردستان اكد ميراني، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وبعد لقائه مع وفد أمريكي رفيع في صلاح الدين جدد التأكيد بأنه يتوجب هذا العام اجراء انتخابات نزيهة، مشيرا الى عدم وجود أية ذريعة لتأجيل الانتخابات، بل ليس مقبولا تأجيلها.

وأضاف ميراني أن حزبه سيفعل ما يقوله رئيس الحزب مسعود بارزاني.

واليوم الثلاثاء، شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، على ضرورة المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال هذا العام، رافضا أي عذر جديد قد يتسبب بتأجيلها مرة أخرى.

وصوت برلمان كوردستان، في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.

يشار إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد شكا الأحد الماضي، من مسألة جمع الإيرادات المالية الداخلية في المناطق والمدن الخاضعة لنفوذ حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مطالبا في الوقت ذاته بتسليم المتهمين بعملية اغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب هاوكار الجاف.