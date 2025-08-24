"البارتي" يطلق تحذيرين مفاجئين من "انهيار" النظام السياسي في العراق

شفق نيوز- أربيل

أطلق قادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الاحد، تحذيرات من "انهيار" النظام السياسي في العراق، مؤكدين أن الوضع وصل لمرحلة "معقدة".

وقالت المتحدثة باسم مقر بارزاني، خالدة خليل، في تدوينة على منصة "أكس"، إنه "عندما تتآكل الركائز الأساسية للعملية السياسية في بلدٍ ما، يصبح سقوطها أمرًا حتميًا".

وأضافت أن "غياب المشروعية يُضعف السلطة ويجعلها غير ممثلة لإرادة الشعب، وسوء الإدارة يُفقد الدولة قدرتها على أداء وظائفها الحيوية وحماية مواطنيها، بينما يُشكّل وجود الدولة الموازية تهديدًا مباشرًا لسيادة القرار ووحدة المؤسسات".

واوضحت "عند اجتماع هذه العوامل، تتحول العملية السياسية إلى مظاهر شكلية بلا مضمون، عاجزة عن الصمود أمام ضغوط الأزمات، ومرفوضة من قبل المجتمعين الداخلي والدولي".

من جانبها، نشر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، في تدوينة بموقع "أكس"، اكد فيها أن "النظام السياسي يعيش أصعب ايامه واكثرها تعقيداً، واذا لم يتم تدارك الامر من القادة المؤسسين، فإن نهايته حتمية لا محالة"

واستطرد أن "الامور وصلت الى مرحلة معقدة جداً قد تعيق حتى أهم ما التزم به النظام السياسي لحد الان، باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، اضافة الى الوضع الاقليمي المتوتر جداً في سوريا ولبنان وحرب ايران واسرائيل".