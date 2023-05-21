"البارتي واليكيتي" ينهيان اجتماع اربيل ويفصحان عن مضمونه

شفق نيوز/ اصدر المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" والاتحاد الوطني "اليكتي"، بيانا مشتركا افصحا فيه عن مضمون اجتماع لهما عقد اليوم الأحد، في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وورد إلى وكالة شفق نيوز، نسخة من البيان المشترك، وجاء فيه، "أجرى المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا، اليوم، في منطقة بيرمام".

واضاف أن "مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وعدة مسائل تتعلق بالوضع في كوردستان والعلاقة الثنائية بين الجانبين كانت من المحاور خلال الاجتماع"، مؤكدا "وجود تفاهم إيجابي بشأن الكثير من القضايا".

نوه البيان، أنه "سيتم اتخاذ القرار بشأن مسائل اخرى تحتاج الى نقاش اكبر في الاجتماعات المقبلة".

وكان الحزبان الرئيسيان قد عقدا اجتماعا موسعا الثلاثاء (17 أيار الجاري) بعد قطيعة دامت لمدة ثلاثة أشهر لأسباب كثيرة، وقد اتفقا على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وفقا لبيان مشترك صدر عقب اجتماع لمكتبيهما انعقد في مدينة السليمانية.

ودعت البعثات الدبلوماسية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودولاً في إقليم كوردستان إلى إجراء انتخابات برلمانية في وقتها المحدد مطالبين بتنفيذ الخطوات بعد تلبية الاطراف السياسية الكوردستانية للدعوة التي وجهها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني للجلوس على طاولة حوار خلال الأيام المقبلة لتجاوز الخلافات بهدف المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.