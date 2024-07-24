"البارتي": من دون العرب والتركمان لا يمكننا وللـ"يكيتي" تشكيل حكومة كركوك المحلية

شفق نيوز/ استبعد قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، أن يتمكن مكون أو حزب في محافظة كركوك من تشكيل الحكومة المحلية بشكل منفرد، مؤكدا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف والقوى السياسية في إدارة المحافظة.

وقال علي حسين مسؤول المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة و رابرين في تصريح ادلى به للصحفيين، إنه "في تلك المناطق لا يمكن للديمقراطي الكوردستاني ولا حتى للاتحاد الوطني تشكيل ادارة أو حكومة محلية من دون العرب والتركمان".

وأردف بالقول "بل حتى لا يمكننا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني أن نقوم بذلك بشكل منفرد، وقد عقدنا مباحثات واجتماعات سابقا لتسمية محافظ كوردي مستقل، ولكننا لم نتمكن من ذلك".