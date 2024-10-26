"البارتي": لا فيتو امام اي شخص او طرف للمشاركة في تشكيل حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت، على اهمية حماية كيان إقليم كوردستان الدستوري، مؤكد على تشكيل حكومة جديدة شاملة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، بإشراف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في اربيل وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان ان "الاجتماع ناقش في محور اخر بشكل مستفيض مرحلة ما بعد المصادقة على النتائج النهائية والإجراءات القانونية لتشكيل الكابينة الحكومية والمؤسسات الشرعية في الإقليم".

ولفت البيان الى انه "وكما سبق وان اكد الزعيم بارزاني والمكتب السياسي للحزب انه من اجل حماية المصالح العليا القومية والوطنية وحماية كيان الإقليم الدستوري فان الحزب الديمقراطي ليس له أي (فيتو) على أي شخص أو جهة".

وأكد ان "الاولوية لديه والشيء المهم في هذه المرحلة هو حماية كيان الإقليم ووجود حكومة واحدة شاملة وحماية حقوق وحريات شعب كوردستان وخدمة المواطنين ومن أجل هذا منح الاجتماع الصلاحية للمكتب السياسي إعداد برنامج مناسب ويخطو الخطوات المناسبة بهذا الصدد".