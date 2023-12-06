"الايادي الذهبية".. معرض دولي للأعمال اليدوية النسائية بمشاركة 150 فنانة في اربيل (صور)

شفق نيوز/ تتواصل لليوم الثاني والأخير فعاليات المعرض الدولي الخاص بدعم النساء المبدعات في الأعمال اليدوية تحت عنوان "الايادي الذهبية"، باشتراك نحو 150 سيدة وفتاة من بينهن عدد من ذوات الاحتياجات الخاصة، برعاية معرض اربيل الدولي ومنظمة المسلة وجمعية الصداقة الكوردستانية السويدية.

وقالت الفنانة سارة طلايي، إحدى المشاركات في المعرض، في حديث لوكالة شفق نيوز، "نحن النساء الفنانات المبدعات في المؤسسة الثقافية الخاصة بجامعة جيهان،، اشتركنا في افتتاح معرض (الايدي الذهبية) ويعرض فيه أعمال الفنانات الماهرات سواء اللواتي يعملن في المنزل او اللواتي لهن نتاجات واعمال هنا".

وأضافت طلايي "انا فنانة تشكيلية اشترك بمجموعة من اللوحات التشكيلية التي تحمل تقنية خاصة بي تسمى (magical abstract) وتعني (سحرية مجردة)، وكذلك مشتركة بمجموعة من الكتب الفنية المطبوعة والتي تستعمل كمناهج، وكذلك في قسم الاحجار والمعادن وذلك للتعريف بالاحجار والمعادن الموجودة في كوردستان، وهناك فنانة اخرى مشاركة في قسم السيراميك وعرضت نتاجاتها السيراميكية في غرفة خاصة هنا في المعرض".

وأشارت طلايي إلى أن "المعرض الذي افتتح بالأمس ويختتم اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء أمام جميع الاشخاص الذين يرغبون بمشاهدة نتاجات واعمال السيدات الفنانات في الأعمال اليدوية ولعل في قيامهم بشراء بعض النتاجات يقدمون دعما لأعمال هؤلاء الفنانات ويساهمون في التعريف بهذه النتاجات".

وقدمت طلايي شكرها لـ"منظمة الأمم المتحدة لدعمها مع عدد من المنظمات الأخرى التي بإمكانها من خلال الدعم المباشر أن تساهم في جعل هذا المعرض تقليدا سنويا ليتم التعريف بنتاجات الفنانات داخل وخارج اقليم كوردستان ويدخلن الأسواق".