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الاوضاع العراقية والازمة الاوكرانية على طاولة نيجيرفان بارزاني واوغلو في منتدى "انطاليا"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-12T10:46:47+0000
الاوضاع العراقية والازمة الاوكرانية على طاولة نيجيرفان بارزاني واوغلو في منتدى "انطاليا"

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، اليوم السبت، على هامش اعمال المنتدى الدبلوماسي في انطاليا الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين اربيل وبغداد واخر التطورات في الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجتمع قبل ظهر السبت، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو على هامش اعمال المنتدى الدبلوماسي في نطاليا، مبينة أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين وكل من اربيل وبغداد مع انقرة وتنمية العلاقات التركية مع العراق واقليم كوردستان واخر التطورات في الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا واوضاع المنطقة بصورة عامة.

 وأشار البيان إلى أن الوزير التركي عبر عن شكره لمشاركة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في المنتدى الدبلوماسي في انطاليا، واكد أن تركيا تنظر بعين الاهتمام الى العلاقات مع العراق واقليم كوردستان، كما أن بلاده تراقب الاوضاع السياسية في العراق.

ونوه البيان الى ان بارزاني من جهته اشاد بالمساعي التركية لجمع وزيري خارجية روسيا واوكرانيا، معرباً عن امله بانتهاء الازمة وان يحل السلام والامن في العالم بانتهاء هذه الازمة وعدم سقوط المزيد من الضحايا.

وبشأن الاوضاع العراقية اكد البيان ان بارزاني شدد على رغبة اقليم كوردستان لمعالجة المشكلات مع الحكومة الاتحادية العراقية على اساس الدستور.

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