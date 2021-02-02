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الاوضاع السياسية في المنطقة على طاولة بارزاني والقنصل الارميني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-02T13:52:02+0000
الاوضاع السياسية في المنطقة على طاولة بارزاني والقنصل الارميني

شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع القنصل الارميني لدى الاقليم الاوضاع السياسية في المنطقة وتنمية العلاقات بين كوردستان وارمينيا.

 وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي استقبل اليوم الثلاثاء في مقره باربيل القنصل الارميني في اربيل ارشاك مانوكيان.

واشار البيان الى ان مانوكيان عبر عن تقديره للجهود والنضال التاريخي لبارزاني من اجل حرية وحقوق شعب كوردستان وكذلك دوره في ترسيخ الاستقرار وحرب الارهاب.

واضاف البيان ان مناقشة الاوضاع السياسية في المنطقة كانت محورا اخر في اللقاء، لافتا الى ان الجانبين اكدا على تنمية العلاقات بين اقليم كوردستان ودولة ارمينيا.

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