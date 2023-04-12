الانواء الكوردستانية تنصح بالابتعاد عن المناطق الجبلية خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ حذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، المزارعين والرعاة من الاقتراب من المناطق المرتفعة لغاية يوم الجمعة المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان لقسم التنبؤ في المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب عدم استقرار حالة طقس في الإقليم ولكون معظم السحب عبارة عن سحب ركامية ومع هطول الأمطار والبرق والبرد، ندعو المواطنين بشكل عام وأولئك الموجودين في السهول والجبال وخاصة الرعاة والمزارعين بإبقاء أنفسهم وحيواناتهم بعيدا عن الأماكن المرتفعة".

واضاف البيان انه "من المستحسن عدم الخروج من منازلهم بسبب وجود مزن كبير في سماء الإقليم"، متوقعا ان "تستمر هذه الأحوال الجوية لغاية يوم الجمعة المقبل".