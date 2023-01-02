‏الانواء الجوية تعلن طقس اقليم كوردستان لليومين المقبلين

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن درجات الحرارة في محافظات الاقليم خلال الـ48 الساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه من المتوقع ان تكون درجات الحرارة متقاربة من الايام الماضية في الاقليم خلال الـ48 الساعة المقبلة، بواقع 17 درجة مئوية في كل من أربيل، وكرميان، وزاخو.

واشارت الى ان درجات الحرارة في السليمانية ودهوك ستكون 16 درجة، وفي حلبجة 14 درجة، فيما ستسجل إدارة سوران درجة حرارة تبلغ 12.