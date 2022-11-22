الانفجارات الغازية على طاولة اجتماع طارئ لحكومة كوردستان

شفق نيوز / أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ بشأن الانفجارات الغازية المتكررة في محافظات الإقليم.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، عقد الآن اجتماعاً طارئاً مع الوزراء المعنيين، بشأن الانفجارات الغازية المتكررة".

وشهد إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة الماضية انفجارات عدة في منظومة الغاز المستخدمة للتدفئة المركزية، كان أولها في السليمانية حيث اودى بحياة 15 شخصاً، وآخرها في دهوك يوم أمس، والذي أودى بحياة 5 أشخاص واصابة العشرات.