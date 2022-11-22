سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الانفجارات الغازية على طاولة اجتماع طارئ لحكومة كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-22T07:49:54+0000
الانفجارات الغازية على طاولة اجتماع طارئ لحكومة كوردستان

شفق نيوز / أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ بشأن الانفجارات الغازية المتكررة في محافظات الإقليم.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، عقد الآن اجتماعاً طارئاً مع الوزراء المعنيين، بشأن الانفجارات الغازية المتكررة".

وشهد إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة الماضية انفجارات عدة في منظومة الغاز المستخدمة للتدفئة المركزية، كان أولها في السليمانية حيث اودى بحياة 15 شخصاً، وآخرها في دهوك يوم أمس، والذي أودى بحياة 5 أشخاص واصابة العشرات.

related

حاجي عمران أقلها.. انخفاض مستمر لدرجات الحرارة في مدن كوردستان

Date: 2019-09-03 18:40:49
حاجي عمران أقلها.. انخفاض مستمر لدرجات الحرارة في مدن كوردستان

لا حظر للتجوال في إقليم كوردستان خلال العيد

Date: 2021-05-07 10:45:48
لا حظر للتجوال في إقليم كوردستان خلال العيد

حكومة كوردستان تعلن توقف نحو 300 مصنع في السليمانية وتحدد الأسباب

Date: 2022-08-07 12:06:54
حكومة كوردستان تعلن توقف نحو 300 مصنع في السليمانية وتحدد الأسباب

احتفالات في إقليم كوردستان بمناسبة المولد النبوي (صور)

Date: 2022-10-08 09:13:47
احتفالات في إقليم كوردستان بمناسبة المولد النبوي (صور)

مسؤول الماني كبير يصل أربيل للقاء رئيس الاقليم والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

Date: 2019-06-12 19:31:18
مسؤول الماني كبير يصل أربيل للقاء رئيس الاقليم والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

انفجار يهز دهوك والعثور على امرأة مقتولة في السليمانية

Date: 2021-12-13 07:18:23
انفجار يهز دهوك والعثور على امرأة مقتولة في السليمانية

انخفاض بدرجات الحرارة في مدن كوردستان

Date: 2019-08-14 11:46:10
انخفاض بدرجات الحرارة في مدن كوردستان

حكومة الإقليم توفر 51 ميغا واط من الكهرباء للسليمانية

Date: 2022-04-27 06:56:18
حكومة الإقليم توفر 51 ميغا واط من الكهرباء للسليمانية