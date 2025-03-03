"الانتخابات ومبدأ الشراكة" على طاولة مسعود بارزاني ووفد الحزب الإسلامي

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع وفد رفيع من الحزب الإسلامي، يوم الاثنين، العملية السياسية في العراق والانتخابات التشريعية، والالتزام بمبادئ الشراكة في إدارة البلد.

جاء ذلك، خلال استقبال مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفداً رفيع المستوى من الحزب الإسلامي العراقي، برئاسة إياد السامرائي، رئيس مجلس شورى الحزب.

وشهد اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية وآخر التغيرات في المنطقة وانعكاساتها على الوضع العراقي، وكذلك ضرورة تنسيق الجهود بين الأطراف السياسية العراقية لتحسين أداء العملية السياسية وحماية الاستقرار.

ووفق البيان، جرى تسليط الضوء على المرحلة المقبلة من العملية السياسية في العراق وإجراء الانتخابات التشريعية، والتأكيد على الالتزام بمبادئ الشراكة في إدارة البلاد وفق الدستور.

هذا وكانت "مخاطر معاودة ظهور الإرهاب، والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف لمواجهة التحديات" محاور أخرى للقاء، بحسب ما ذكره البيان.