الانتخابات على الطاولة.. الحزبان الكورديان يجتمعان في برلمان كوردستان

شفق نيوز / اجتمع الحزبان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، داخل مبنى برلمان الإقليم، لمناقشة ملف انتخابات كوردستان.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع اشرفت عليه رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، ونائب رئيس البرلمان هيمن هورامي.

وناقش الحزبان، ملف الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، وخطوات تفعيل مفوضية الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات، والاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية في الإقليم.

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم اجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.

ويشهد إقليم كوردستان انقساماً سياسياً حاداً حول إجراء انتخابات البرلمان، في وقت يدعو مواطنو الإقليم الى سرعة إجرائها.

وتبذل رئاسة الإقليم ممثلة بنيجيرفان بارزاني، جهودا على اكثر من صعيد لضمان حق المواطنين في اختيار من يمثلهم وتحديد مسار الحياة في المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الرؤى التي تتلاءم مع طبيعة المجتمع وتنسجم مع تطلعاته لضمان مستقبل زاهر.

وكانت سبعة أحزاب كوردستانية، اعلنت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الاتفاق على إجراء انتخابات البرلمان بنظام الدوائر الانتخابية، واعتماد السجل البايومتري لمفوضية الانتخابات في العراق وتفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم.