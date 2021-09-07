الانتخابات العراقية ونتائجها على طاولة بارزاني والمفوضية الاوربية

شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، عن امله بان تكون الانتخابات العراقية المقبلة نزيهة وتمضي بشكل لا شائبة فيها وان تكون نتائجها سببا للتغيير والاستقرار وتحقيق رغبات المواطنين.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل، نائب رئيس المفوضية الاوربية ومسؤول السياسة الخارجية والامن الاوربي جوزيب بوريل الذي عبر عن اشادته لدور بارزاني في تاريخ نضال شعب كوردستان للوصول الى الحرية، مؤكدا انه على علم بالكفاح والنضال الذي خاضه شعب كوردستان.

واضاف البيان ان بوريل عبر ايضا عن تقديره لدور قوات البيشمركة وشعب كوردستان في الحرب ضد الارهابيين واستقبال مئات الاف النازحين واللاجئين، مبينا ان "الامان والحرية والحياة السعيدة لشعب كوردستان له كبير الاهتمام من جانب الاتحاد الاوربي الذي جدد التأكيد على مساندته للشعب الكوردستاني".

واشار البيان الى ان بارزاني عبر خلال اللقاء عن شكره للتحالف الدولي الذي كان داعما في الحرب ضد الارهابيين وساعد شعب كوردستان، مشددا على ان اي امة تمتلك ارادة التضحية فان لمساعدات الاصدقاء والتحالف تأثير جيد لها.

ونوه البيان الى ان "تهديدات ارهابيي داعش كان محورا اخر للاجتماع"، وشرح بارزاني اسباب عودة ظهور داعش للوفد الضيف، مبينا ان تهديدات الارهاب وداعش مازالت باقية لان اسباب ظهور داعش مازالت قائمة ولم تتم معالجتها لحد الان.

وتابع البيان ان بارزاني اكد ايضا ان الثقافة الغنية للتعايش داخل الشعب الكوردستاني كانت مانعا لتسلل الارهابيين وبناء موطئ قدم لهم داخل شعب كوردستان.

كما اشار البيان الى ان الاجتماع شهد تسليط الاضواء على الانتخابات العراقية المقبلة، وان الجانبين عبرا عن املهما ان تكون انتخابات نزيهة وتمضي بشكل لا شائبة فيها وان تكون نتائجها سببا للتغيير والاستقرار وتحقيق رغبات المواطنين.