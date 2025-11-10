الانتخابات البرلمانية العراقية على طاولة مباحثات بارزاني والحسان

شفق نيوز- بغداد

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مع رئيس البعثة الاممية في العراق محمد الحسان، العملية السياسية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان، وذلك في مصيف صلاح الدين – بيرمام.

واشار البيان الى انه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العملية السياسية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا على أهمية إجراء الانتخابات في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، ويعزز المسار الديمقراطي في البلاد".