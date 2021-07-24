الامن والخدمات يسببان هجرة سياحية لاهالي خانقين الى كوردستان

شفق نيوز/ اكد مسؤولون مختصون في خانقين اليوم السبت، غياب أجواء العيد في خانقين بنسبة كبيرة بسبب سوء الظروف الامنية والخدمية ما دفع الأهالي الى قضاء العيد في اقليم كوردستان.

وقال مدير دائرة الثقافة والفنون في خانقين التابعة لاقليم كوردستان عباس محمد الاركوازي لوكالة شفق نيوز؛ ان الاماكن الترفيهية والمتنزهات في خانقين شبه خالية في العيد بسبب تردي التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة الى جانب سوء الأوضاع الأمنية في محيط خانقين.

واكد الاركوازي هجرة سكان خانقين الى مناطق كوردستان لقضاء العيد في ظل التسهيلات التي منحها الإقليم للوافدين والسياح خلال أيام العيد معتبرا أجواء العيد الحالي بعيدة عن اجواء الاعوام الماضية عندما كانت خانقين قبلة سياحية لسكان ديالى والمحافظات المجاورة.

من جانبه؛ اعلن مدير سياحة خانقين التابعة لاقليم كوردستان سمير سردار منح أكثر من 2000 رخصة دخول الى محافظات كوردستان لشركات ومكاتب سياحة مجازة رسميا في ديالى.

وبين سردار لوكالة شفق نيوز؛ ان الظروف الخدمية والامنية والمناخية أثرت سلبا على أجواء العيد في خانقين الى جانب التغييرات الاخرى التي سادت خانقين ما جعل أجواء العيد في خانقين محدودة جدا، اقتصرت على تواجد بشري قليل في الأماكن العامة الترفيهية.

يذكر ان خانقين كانت خلال السنوات الماضية قبلة للسياح والوافدين خلال الأعياد العامة تستقبل ما لا يقل عن 30 ألف سائح ووافد في كل مناسبة.

ويعزو مختصون انخفاض التواجد السياحي في خانقين الى التغييرات الادارية والامنية في خانقين خلال السنوات الثلاث الاخيرة وانعكاساته السلبية على مجالات الحياة كافة.