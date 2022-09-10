سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الامن العراقي يؤكد مقتل قيادي خطير لدى داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-10T10:01:14+0000
الامن العراقي يؤكد مقتل قيادي خطير لدى داعش

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم السبت، بمقتل أحد قيادات داعش ويكنى "ابو حذيفة" و"ابو فاطمة" بقصف جوي في صلاح الدين،  واصفة إياه بأحد "الإرهابيين الخطرين".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الى سلاح  الجو العراقي والذي نتج عنه دك اوكار عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين بتاريخ ٢٠٢٢ شهر آب الماضي، والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الإجرامية، أكدت مقتل الارهابي محمد رشيد جاسم المكنى ابو حذيفة وابو فاطمة".

وبينت أن القتيل هو "عسكري ولاية صلاح الدين، وهو من الإرهابيين الخطرين والمشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين خلال الفترات الماضية"، موضحة أنه  "يعتبر أحد قيادات داعش الارهابي".

وأِشار البيان إلى أن "وكالة الاستخبارات مازالت تلاحق عصابات داعش الإرهابية للقصاص العادل والعاجل منهم". وفي العشرين من شهر آب الماضي، ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن سلاح الجو نفذ عمليات استهدفت أوكار التنظيم في محافظة صلاح الدين. 

related

رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ"تحقيق العدالة" في ملف مهم

Date: 2019-06-19 19:34:52
رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ"تحقيق العدالة" في ملف مهم

الاسايش تطيح بمنفذي حادثة "راية داعش" في السليمانية

Date: 2021-02-04 16:24:40
الاسايش تطيح بمنفذي حادثة "راية داعش" في السليمانية

رئيس اقليم كوردستان عن مقتل "القرشي": ضربة كبيرة لداعش وإنصاف لضحاياه

Date: 2022-02-04 08:03:43
رئيس اقليم كوردستان عن مقتل "القرشي": ضربة كبيرة لداعش وإنصاف لضحاياه

مسؤول عسكري كوردي: استقدام 2000 عنصر من البيشمركة لموقع هجوم داعش

Date: 2021-05-01 01:34:08
مسؤول عسكري كوردي: استقدام 2000 عنصر من البيشمركة لموقع هجوم داعش

البيشمركة: هجوم "بردي" تم بواسطة أسلحة قناصة

Date: 2022-05-05 21:03:42
البيشمركة: هجوم "بردي" تم بواسطة أسلحة قناصة

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قوات البيشمركة لخمس ضحايا وأربعة جرحى

Date: 2021-11-28 04:58:09
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قوات البيشمركة لخمس ضحايا وأربعة جرحى

إقليم كوردستان يزود الأمم المتحدة بأدلة ومعلومات حول الموارد المالية لداعش

Date: 2021-12-03 09:51:53
إقليم كوردستان يزود الأمم المتحدة بأدلة ومعلومات حول الموارد المالية لداعش

صور.. بعد نزوح خشية اجتياح لداعش.. الأهالي يعودون إلى "لهيبان" تحت حماية البيشمركة

Date: 2021-12-06 07:33:06
صور.. بعد نزوح خشية اجتياح لداعش.. الأهالي يعودون إلى "لهيبان" تحت حماية البيشمركة