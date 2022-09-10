الامن العراقي يؤكد مقتل قيادي خطير لدى داعش

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم السبت، بمقتل أحد قيادات داعش ويكنى "ابو حذيفة" و"ابو فاطمة" بقصف جوي في صلاح الدين، واصفة إياه بأحد "الإرهابيين الخطرين".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الى سلاح الجو العراقي والذي نتج عنه دك اوكار عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين بتاريخ ٢٠٢٢ شهر آب الماضي، والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الإجرامية، أكدت مقتل الارهابي محمد رشيد جاسم المكنى ابو حذيفة وابو فاطمة".

وبينت أن القتيل هو "عسكري ولاية صلاح الدين، وهو من الإرهابيين الخطرين والمشترك بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين خلال الفترات الماضية"، موضحة أنه "يعتبر أحد قيادات داعش الارهابي".

وأِشار البيان إلى أن "وكالة الاستخبارات مازالت تلاحق عصابات داعش الإرهابية للقصاص العادل والعاجل منهم". وفي العشرين من شهر آب الماضي، ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن سلاح الجو نفذ عمليات استهدفت أوكار التنظيم في محافظة صلاح الدين.