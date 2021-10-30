الامطار والعواصف الرعدية تلحق الاضرار بعشرات المغذيات الكهربائية في السليمانية

شفق نيوز/ تسببت الأمطار والعواصف الرعدية، اليوم السبت، بتعطل 41 من المغذيات (الفيدرات) الكهربائية في حدود محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال مدير السيطرة ونقل الكهرباء في السليمانية المهندس غالب محمد في تصريح صحفي، ان الساعات الاربع والعشرين الماضية تعطلت 41 من مغذيات الكهرباء وقامت فرق صيانة الكهرباء في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة بالاستجابة الفورية للمشكلات وقاموا بإصلاح الاعطال.

وفي رانية تسببت الامطار والعواصف الرعدية ايضا باحداث اعطال في 8 مغذيات كهربائية.

وقال مدير توزيع كهرباء رابرين المهندس علي حمد في تصريح صحفي انه بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي شهدتها المحافظة اليوم السبت تعطلت 8 مغذيات كهربائية في جوارقرنة وحاجياوا.

وأضاف ان فرق الصيانة توجهت على الفور كل في حدود منطقتها ومن دون الالتفات إلى الأمطار الغزيرة في المناطق التي حصلت فيها الأعطال وقامت بإصلاحها.