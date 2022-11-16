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الامطار الغزيرة تقطع طريقاً رئيساً بين السليمانية وگرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-16T19:06:14+0000
الامطار الغزيرة تقطع طريقاً رئيساً بين السليمانية وگرميان

شفق نيوز/ تسببت الامطار الغزيرة التي تساقطت اليوم الاربعاء على إقليم كوردستان، بإغلاق الطريق الرئيس بين محافظة السليمانية وادارة گرميان المستقلة.

وجاء في بيان لمديرية مرور قضاء دربنديخان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان كميات كبيرة من الامطار تساقطت اليوم في المنطقة وادت الى اغلاق الطريق الرئيس الممتد الى جبل برانان مما جعل سير المركبات غير ممكن في الوقت الحاضر.

وطالبت المديرية السائقين باستخدام طريق ناحية طقطق او الطرق المؤدية الى قره داغ لحين معالجة مشكلة الطريق المغلق، مؤكدة ان فرق المديرية تبذل قصارى جهدها لمعالجة مشكل ذلك الطريق.

ويشهد اقليم كوردستان منذ ظهر اليوم الاربعاء موجة من الامطار الغزيرة في جميع المناطق.

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