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الالعاب القديمة تحاكي العيد في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-23T19:13:54+0000
الالعاب القديمة تحاكي العيد في السليمانية

شفق نيوز/ تعود الذكريات بالمواطنين من جديد حين يشاهدون الالعاب القديمة الشعبية وهي تفرح الاطفال في عصر التكنلوجيا والالعاب الالكترونية التي اخذت منا الكثير رغم التطور الحياتي .

كثيرة هي القصص التي نستذكرها ,هذا ما يقوله دلشاد احمد حين يرى اطفاله يلعبون بالعاب كانت تعني له الكثر ايام طفولته لوكالة شفق نيوز " قد لا تتصورون ماذا تعني لي تلك الالعاب كنا صغارا نستعد قبل ايام العيد بلابس بسيط وحذاء جديد وليل طويل بانتظار اشراقة شمس العيد لنكون اول القادمين الى المراجيح والتي كانت تسمى بهذا الاسم قبل زمن بعيد , انها السعادة الحقيقة والانتماء , اتمنى ان تبقى تلك الالعاب لتكون شاهدا على زمن جميل بعيدا عن ضوضاء التكنلوجيا التي اخذت عقول الاطفال بعيدا عن الاحساس بالفرح والبهجة النابعة من القلب حين تكون مع اصدقائك في لعبة ما هنا".

وقال سركوت جوارباخي وهو يدير احد الالعاب الشعبية بيده الغليضة لوكالة شفق نيوز" ارى السعادة في وجوه الاطفال حين يركبون لعبة "الجرخ فلك" بالكردية وتسمى "الدولاب الهواء" بالعربية, وانا احاول ان ادفع بها لتكون اعلى في السماء لتبهج الاطفال بصرخات الفرح , نحن هنا نستغل هذة الساحة الفارغة في هذا الزقاق ببعض الالعاب الشعبية حيث تكون الاسعار رخيصة قياسا بالالعاب الالكترونية الاخرى ومكان يستعيد فيها الناس الزمن الجميل".

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