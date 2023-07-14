الاعتداء على مواطن وسط السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مصدر خاص مساء اليوم الجمعة عن اصابة مواطن وسط السليمانية جراء الاعتداء عليه بالاسلحة فيما هرعت قوات الشرطة لمكان الحادث.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز ان مساء اليوم وبسبب شجار بين عدة اشخاص في شارع سالم وبالتحديد في "صولكه" اصيب مواطن بجروح بليغة بعد الاعتداء عليه الأسلحة من قبل أشخاص فروا الى مكان مجهول بعد اصابة المجنى عليه.

واضاف مراسلنا؛ ان المجنى عليه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج فيما تسبب الشجار بفوضى وسط شارع سالم المكتض بالمواطنين والسياح.

وبين المصدر أن قوات الأمن هرعت الى مكان الحادث وباشرت إجراءات التحقيق.