الاطاحة بعصابة "اليانصيب" في كوردستان .. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام ادارة رابرين باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة افراد تقوم بالاحتيال على المواطنين عن طريق اجراء قرعة "اليانصيب" على سلع غالية الثمن، ولكنها غير مذكورة في البطاقات.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها في مكتب مكافحة الاجرام في بشدر تمكنت بالتعاون مع شرطة النجدة من اعتقال عصابة كانت تقوم داخل سوق قلعة دزه عن طريق سيارة ودراجة نارية ثلاثية العجلات بخداع الناس عن طريق اليانصيب، مبينا أن العصابة مكونة من ثلاثة اشخاص.

وأضاف البيان، أنه بعد التحقيق معهم ظهر انهم يقومون بتصريف السلع للمواطنين عن طريق بيع بطاقات اليانصيب بمبلغ الف دينار، مقابل الفوز بسلع تبلغ قيمتها حسب ادعاءهم نحو 35 الف دينار ويظهروها للناس لجذبهم لشرائها.

وتابع البيان، أن السلع التي جعلتها العصابة فائزة باليانصيب يتراوح سعرها مابين 100- 200 دينار فقط، مع ان سعر البطاقة الواحدة الف دينار، موضحا ان جميع المتهمين من خارج حدود ادارة رابرين وهم محتجزون بقرار من القاضي ووفقا للمادة ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي، لافتا الى انهم اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم حيث اكدوا انهم ماعدا مدينة قلعة دزه، كانوا قد مارسوا نفس الحيل والاجرام في الكثير من مناطق إقليم كوردستان.

وافاد البيان بحجز سيارة من نوع بيك اب مازدا، ودراجة ثلاثية العجلات و530 الف دينار عراقي مع قرابة الف بطاقة يانصيب كانت تستعمل في مكان الجريمة والاحتيال، مؤكدا ان التحقيق مازال مستمرا مع المتهمين.