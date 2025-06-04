الاطاحة بشخصين سرقا خزنة كنيسة في دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الأربعاء، أن قوة من مكتب مكافحة الاجرام في ناحية "سرسنك" تمكنت من إلقاء القبض على شخصين بتهمة سرقة خزنة تابعة لكنيسة "اردنا" الواقعة ضمن حدود الناحية شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحادثة وقعت قبل أقل من 24 ساعة من عملية إلقاء القبض حيث باشرت مفارز الشرطة بفتح تحقيق عاجل فور تلقيها بلاغا حول السرقة ليتم التوصل إلى هوية الجناة خلال وقت قياسي.

وأوضح أنه، تمت احالة المتهمين الى الجهات القضائية المتخصصة، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم استنادا الى المادة (444) من قانون العقوبات العراقي والتي تتعلق بجرائم السرقة.