الاطاحة بثلاثة متهمين بحيازة مواد مخدرة في السليمانية

شفق نيوز/ في عمليتين مختلفتين، تمكنت القوات الامنية في محافظة السليمانية باقليم كوردستان من اعتقال ثلاثة متهمين بحيازة مواد مخدرة يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لاعلام وعلاقات مديرية شرطة محافظة السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز قسم شرطة مكافحة الاجرام ومركز شرطة هواري شار تمكنت من اعتقال متهم يدعى (ه.م) كان بحوزته كمية من المواد المخدرة".

وأوضح أن "المتهم من قاطني قضاء سيد صادق وتم اعتقاله بقرار من القاضي وفقا للمادة 14 من قانون المواد المخدرة".

ومن جانب اخر، بحسب البيان نفسه، "تمكنت مفارز قسم شرطة مكافحة الاجرام في السليمانية من اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة".

واضاف البيان ان "المتهمين هما (ش.أ) و(س،م) وهما من قاطني مدينة السليمانية وتم اعتقالهما بقرار من القاضي وفقا للمادة 14 مواد مخدرة".

ولم يوضح البيان كمية المواد المخدرة ولا نوعيتها.



