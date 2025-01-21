الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني: حكومة الإقليم الجديدة ستتشكل خلال شهر ونصف

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد حاجي محمود، يوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كوردستان الجديدة ستتشكل خلال شهر ونصف، فيما أشار إلى أن الخلافات بين أربيل وبغداد تعود إلى رفض الحكومة العراقية الاعتراف بالكورد "كشريك حقيقي" في البلاد.

وقال محمود خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة سيكتمل خلال شهر ونصف على الأكثر، مؤكداً أن هناك جهوداً مكثفة لتجاوز العقبات التي تواجه العملية السياسية في الإقليم.

وحول العلاقات بين أربيل وبغداد، أوضح، أن تزايد الخلافات بين الجانبين يعود بالأساس إلى ما وصفه بـ"عدم قبول الحكومة العراقية للكورد كشريك حقيقي".

وأضاف أن "الوضع الحالي يشهد ضعفاً في الحكومة العراقية، بينما يمتلك الكورد قوة واضحة، سواء في تركيا أو سوريا أو داخل إقليم كوردستان، مما يستوجب على الكورد المطالبة بحقوقهم المشروعة".

ودعا محمود، حكومة الإقليم إلى تعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات المشتركة، معتبراً أن الظروف الإقليمية والدولية توفر فرصة للكورد لتثبيت حقوقهم.

وشدد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني على أهمية توحيد الصفوف في إقليم كوردستان والعمل بشكل جماعي لضمان حقوق الكورد في العراق، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ خطوات استراتيجية لتقوية موقف الإقليم لمواجهة التحديات.

وتأتي تصريحات محمد حاجي محمود في ظل توترات مستمرة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، حيث تتركز الخلافات حول ملفات النفط، والموازنة، والمناطق المتنازع عليها.

وتشهد العملية السياسية في الإقليم جهوداً لإكمال تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل دعوات متكررة لتعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.