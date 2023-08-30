"الاسهال" ينتشر في السليمانية.. السلطات تتكتم ووفود صحية تصل المحافظة

شفق نيوز/ مع تزايد حالات الاصابة بـ"الاسهال" في السليمانية، وصلت اليوم الأربعاء، وفود مشتركة من وزارة الصحة الكوردستانية ومنظمة اليونسيف العالمية إلى المحافظة للوقوف على أسباب حالات الإصابة تلك .

وقال مصدر في مستشفى شار الحكومي، لمراسل وكالة شفق نيوز ان اللجنة وصلت صباح اليوم، بأمر من وزير الصحة في حكومة الإقليم وأجرت فحوصات مختبرية لبعض الحالات، كما قامت بزيارة عدد من المؤسسات الصحية في المحافظة .

واضاف ان اللجنة ستقوم بإجراء اختبارات موقعية لمصادر المياه في المحافظة، وستقوم بالوقوف على احتياجات المؤسسات الصحية لمواجهة هذا المرض .

وبين المصدر أن جميع الحالات الاصابة بالاسهال تم إرسالها للمختبرات الاتحادية وبعضها ظهرت نتائجه وبعضها لم يظهر لكن لم تسجل لغاية الآن أي إصابة بالكوليرا .

وأكد المصدر، ان اللجنة الصحية ستتخذ جملة من التوصيات والقرارات الصحية واجبة التنفيذ للحد من تفشي المرض.

ورفض أغلب المسؤولين في صحة السليمانية التصريح والخوض في تفاصيل الموضوع، إلا أن مدير مستشفى الأطفال في السليمانية الدكتور بشدر عبدالله قال لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "أغلب أسباب المرض هو فايروسي"، دون الخوض في التفاصيل .

ورغم انتشار خبر تفشي المرض بين الأوساط الشعبية، لم يصدر أي توضيح من قبل المؤسسات الصحية في محافظة السليمانية حول الموضوع ما زاد من مخاوف المواطنين إزاء أسباب انتشار المرض .

والأحد الماضي (27 آب الجاري)، أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان، زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ.

وذكرت في بيان ، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ ويشك بأنها إشارة إلى تفشي مرض الكوليرا، وقالت إن جميع فرق المديرية منهمكة الآن في إجراء الفحوصات ومتابعة الحالات المرضية.

كما طالبت المواطنين يـ"الابتعاد عن استعمال المياه التي هم على غير اطمئنان من مصادرها وأن يستعملوا فقط المياه التي توفرها مديرية الماء في السليمانية والمياه المعلبة في عبوات خاصة تحت رقابة الفرق الصحية.

وقررت المديرية، منع جميع أنواع الخضراوات والألبان التي تقدمها المطاعم والأماكن العامة، مستثنية "الألبان المعلبة".