الاستقرار والسلام في المنطقة محور لقاء نيجيرفان بارزاني وروبنشتاين

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، دانييل روبنشتاين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والوضع في إقليم كوردستان، ونتائج الانتخابات البرلمانية، والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة في الاقليم.

كما ناقش الجانبين، وفق البيان، توحيد قوات البيشمركة، وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، وتطورات الأوضاع في سوريا والوضع في المنطقة.

وأكد السفير روبنشتاين التزام الولايات المتحدة بمواصلة تقديم المساعدة والدعم للعراق وإقليم كوردستان في مكافحة الإرهاب.

واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على ترسيخ السلام الدائم، كما تبادلا وجهات النظر حول أوضاع الإيزيديين في سنجار والمسيحيين والمكونات في سهل نينوى.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان، بحث عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.