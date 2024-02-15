الاستعدادات المسبقة تقي السليمانية حالات الغرق  الناجمة عن الأمطار

شفق نيوز/ أكدت الإدارة المحلية في محافظة السليمانية اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حادث أو غرق خلال موجة الأمطار التي اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية، مبينة انها اتخذت اجراءات وقائية مسبقة لمواجهة موجة الأمطار الحالية.

وقال أوات محمد قائمقام السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية هطلت نحو 25 ملم من الأمطار، وهذه النسبة الكبيرة، و لم تتسبب بأي حادث او حالة غرق في مناطق السليمانية باستثناء حالة واحدة وهي دخول الماء إلى منزل أحد المواطنين، وقد تمت معالجة المشكلة مباشرة من قبل عمال بلدية السليمانية".

وأضاف أن "خلية الازمة والدوائر المختصة اتخذت الاجراءات والاستعدادات كافة مسبقاً لمواجهة موجة الأمطار الحالية، وهنالك جهد كبير من قبل المؤسسات الحكومية لمعالجة أي طارئ".

وبين محمد ان "كل الحالات التي تم تسجيلها في الأعوام السابقة من غرق وحوادث أخرى كانت تقع في المناطق التي يتم البناء فيها بطريقة التجاوز كونها لاتملك المبنى التحتية الكاملة"، مطالبا "المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الحكومية" .