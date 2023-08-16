الاستخبارات التركية تعلن قتل مسؤول صحافة "العمّاليين" في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت الاستخبارات التركية، يوم الأربعاء، مقتل "جلال بيردال" الملقب بـ"سيدار سرحات"، أحد مسؤولي الصحافة والأرشيف في حزب العمال الكوردستاني، بعملية لها في منطقة كاره ضمن محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر أمنية قولها إن "بيردال التحق بحزب العمال الكوردستاني منذ سنوات الدراسة الجامعية".

وأوضحت المصادر أن، هذا المسؤول في الحزب شارك في عمليات عدة ضد القوات التركية شمالي إقليم كوردستان، كما قام بإرسال بعض العناصر إلى الداخل التركي للقيام بعمليات مسلحة.